Transactions | La valeur de Galchenyuk en hausse

À l’approche de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Canadiens de Montréal figurent sur la liste des équipes vendeuses, même si la direction n’a pas fait expressément de déclaration en ce sens.

Louis Jean et Renaud Lavoie ont relayé de l’information privilégiée à ce sujet, samedi avant le match contre les Predators de Nashville au Centre Bell.

Le Tricolore fait partie des organisations les plus actives sur le circuit : le directeur général Marc Bergevin lui-même assistait récemment à un match entre les Flames de Calgary et les Rangers de New York, et épiait samedi les Blackhawks de Chicago et le Wild au Minnesota pendant que le CH recevait la visite de son ancienne vedette P.K. Subban.

Alex Galchenyuk en hausse

Inconstant, scruté à la loupe et faisant l’objet de tergiversations au sujet de son rôle à l’attaque, Alex Galchenyuk était offert à toutes les équipes cet été, mais les autres formations de la ligue ne semblaient pas entretenir un grand intérêt à cause des raisons susmentionnées.

L’intérêt est aujourd’hui beaucoup plus marqué. Dans une saison très difficile pour le Tricolore, Galchenyuk est un des éléments les plus complets à l’attaque. Mais justement, il devient difficile d’envisager le départ du numéro 27 d’ici le 26 février, car le prix de sa vente a augmenté.

À l’écoute

Les Canadiens écoutent les offres de toutes les équipes, mais leur effectif comporte deux intouchables : Carey Price et Shea Weber. Cependant, une offre extraordinaire pourrait-elle changer cette certitude?

Quoi qu’il en soit, le Tricolore ne veut pas perdre Victor Mete ou d’autres jeunes qui définiront l’avenir de l’organisation.

Max Pacioretty finira-t-il la saison à Montréal?

Si la production de Max Pacioretty a décliné cette saison, beaucoup d’équipes salivent à l’idée d’ajouter à leur formation un quintuple marqueur de 30 buts. Mais évidemment, avec le phénomène des joueurs de location, il faudrait plutôt s’attendre à une transaction au repêchage, si elle devait se produire.

Le cas de Nicolas Deslauriers

Ce n’est le souhait de personne de voir Nicolas Deslauriers quitter Montréal : le CH le veut ici, et l’attaquant souhaite rester dans la métropole. Mais les Canadiens voudraient lui faire signer un contrat avant l’échéance des échanges, sans quoi il pourrait faire l’objet d’une transaction. Ceci étant dit, il est difficile de penser qu’une équipe pourrait offrir un choix de troisième ou quatrième tour pour l’obtention de ses services, si bien que l’attaquant québécois pourrait très bien terminer la saison avec les Canadiens, nouveau contrat ou pas.