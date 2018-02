Ted Potter fils rejoint Dustin Johnson en tête

L’Américain Ted Potter fils a fait un bond de 22 rangs au classement du tournoi de la PGA l’AT&T Pebble Beach Pro-Am au terme de la troisième ronde, dimanche, rejoignant en tête son compatriote Dustin Johnson, en Californie.

Potter a remis une carte de 62, neuf coups sous la normale, lui qui était à neuf coups de la tête avant la journée. L’Américain de 34 ans a réussi neuf oiselets, un aigle et deux bogueys au cours de cette ronde.

Johnson a signé pour sa part une carte de 70. Les deux golfeurs se retrouvent deux coups devants l’Australien Jason Day et l’Américain Troy Merritt.

À égalité avec Johnson au sommet du classement après deux rondes, l’Américain Beau Hossler a chuté au neuvième échelon en jouant trois coups de plus que la normale.

Comme le tournoi se déroule sur trois parcours différents, soit le Spyglass Hill (SH) et le Pebble Beach (PB), avec des normales de 72, et le Monterey Peninsula (MP), avec une normale de 71, la coupure a eu lieu après les 54 premiers trois et aucun Canadien n’a survécu.

L’Ontarien Mike Weir a obtenu le meilleur résultat en s’installant au 76e rang, mais sa première ronde de 77 est venue gâcher les deux suivantes.

Le Manitobain Nick Taylor a terminé au 111e rang et l’Ontarien Corey Conners au 119e échelon, Les Ontariens Mark Hughes et Ben Silverman ont conclu le tournoi en 129e position, tandis que l’Ontarien David Hearn a fini en 136e place.