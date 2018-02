Simon Kean en action ce soir à TVA Sports

Le boxeur québécois Simon Kean sera en action, ce soir au Centre Gervais Auto de Shawinigan, dans un duel de poids lourds face à l’Américain Alexis Santos.

Le duel sera présenté à TVA Sports, dès 22h30, après l’émission Dave Morissette en direct, et le gala sera diffusé en direct au TVASports.ca.

Kean (12-0-0, 11 K.-O.), originaire de Trois-Rivières, tentera ainsi de demeurer invaincu face à Santos (18-2-0, 15 K.-O.), qui a de son côté perdu son dernier combat.

Le Québécois a fait osciller la balance à 245 lb alors que Santos, à 227,2 lb. C’est lors de cette pesée que Santos ne s’est pas gêné pour envoyer deux doigts d’honneur à son adversaire.

Outre Kean, les Québécois Mathieu Germain, Vincent Thibault et Steven Butler seront notamment en action. La brochette de pugilistes d'Eye of the Tiger Management n'a eu aucune difficulté à faire le poids sur le pèse-personne.