Pyeongchang: Maxence Parrot et Mark McMorris y vont d'un doublé

Le Québécois Maxence Parrot et le Saskatchewanais Mark McMorris sont devenus les premiers médaillés canadiens des Jeux olympiques de Pyeongchang, dimanche, en remportant respectivement l’argent et le bronze à l’épreuve de slopestyle en surf des neiges.

Parrot a enregistré une note de 86,00 pour remporter la médaille d’argent. Pendant ce temps, grâce à une excellente prestation lors de la deuxième manche, McMorris a terminé au troisième rang avec un pointage de 85,20.

«C’est ma première médaille olympique et je suis très content, a déclaré Parrot quelques minutes après sa descente du podium. C’est mission accomplie pour moi. D’être ici, c’est extraordinaire.

«Ramener une médaille, c’est d’être gagnant»

Toutefois, il n’a pas été en mesure de chauffer l’Américain Redmond Gerard qui a gagné l’or grâce à une descente sans bavure dans le dernier droit de la finale. Il a récolté 87,16 grâce notamment à deux atterrissages solides après des triple sauts.

Pour revenir à Parrot, il n’a pas connu la journée qu’il espérait. Après avoir dominé les qualifications, il a connu quelques ratés lors de ses deux premières de trois descentes lors de l’étape ultime pour se placer dans une situation corsée.

Le planchiste originaire de Cowansville a été victime de deux chutes qui l’ont forcé à changer sa stratégie pour sa dernière course de la matinée, heure de Pyeongchang. Il a décidé d’opter pour une approche plus conservatrice avec des sauts moins risqués.

Et son pari a été payant, car il a été solide de haut en bas de la piste.

«Je sentais beaucoup de pression pour ma dernière prestation, a souligné Parrot. Après être tombé lors de deux descentes de suite sur mon deuxième saut, mon stress était au plus haut niveau et mon coeur battait fort. J’ai bien géré cet aspect.

«J’ai pris quelques secondes avant de m’élancer et je me suis rappelé qu’à l’âge de 9 ans, je ne pensais jamais me retrouver aux Jeux olympiques un jour. Ça m’a permis de baisser ma pression.»

Quant à l’autre Québécois, Sébastien Toutant, il a pris le onzième rang après une journée passablement difficile au bureau. Il a récolté un pointage de 61,08.