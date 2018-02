P.K. Subban, encore une fois le centre d’intérêt

Il y a de ces joueurs qui marquent tellement une communauté dans laquelle ils ont évolué qu’ils constituent une attraction même après leur départ.

Il y a plus d’un an et demi que le directeur général Marc Bergevin a échangé P.K. Subban à Nashville. Pourtant, son passage dans la métropole québécoise est souligné en grande pompe depuis deux jours.

Samedi, lors de l’entraînement matinal des Predators, un nombre inhabituel de spectateurs ont été admis à l’intérieur de l’enceinte du Centre Bell.

La présence du P.K. Crew, une trentaine d’amateurs montréalais portant tous des chandails de leurs joueurs favoris, s’est voulue un bel aperçu de l’effervescence qui entoure la venue de l’ancien défenseur du Tricolore.

«J’ai pris des photos, j’ai signé des autographes. J’ai eu droit à beaucoup de mots de bienvenue, de poignées de main et de câlins, a raconté l’Ontarien à sa sortie de la patinoire.

«C’est plaisant de sentir ce soutien [des partisans]. D’ailleurs, je l’ai toujours ressenti. Dès le premier jour, le jour où le Canadien m’a repêché, je n’ai jamais à m’en inquiéter.»

Touché par ses coéquipiers

Évidemment, l’athlète de 28 ans s’est de nouveau assuré de rendre à la communauté cette appréciation qu’elle lui réserve. Comme il l’a fait lors de son premier retour à Montréal, la saison dernière, Subban a passé quelques heures à l’Hôpital de

Montréal pour enfants. Cette fois, il était accompagné d’une demi-douzaine de ses coéquipiers.

«Ils se sont portés volontaires pour m’accompagner. J’étais très excité et touché par cette initiative. Voir [Roman] Josi jouer au mini-hockey avec les enfants, c’était magnifique, a-t-il expliqué. C’était un jour spécial. Ce sont des sentiments équivalents de la journée où j’ai annoncé mon implication auprès de l’hôpital.»

Sauf que lors de cette journée de septembre 2015, aucun de ses coéquipiers du Canadien n’était présent lors de cette conférence de presse...

Un esprit d’équipe solide

À n’en point douter, les présences de Josi, Scott Hartnell, Ryan Johansen, Anthony Bitetto, Nick Bonino et Matt Irwin prouvent que les liens sont très solides à l’intérieur du vestiaire des Predators.

«C’est un bon groupe de gars. Il y en a, comme Hartnell et Bonino, avec qui je n’ai pratiquement pas joué. Félicitations à la direction pour avoir amené ces joueurs d’équipe dans notre vestiaire.»

Une reconnaissance réciproque de la part de Ryan Johansen.

«C’est incroyable ce qu’il fait pour cet hôpital et pour la ville de Montréal. Comme coéquipiers et amis, nous voulions lui montrer notre solidarité en visitant l’hôpital avec lui», a mentionné l’attaquant des Predators.

«P.K. est formidable avec les jeunes. Il est un naturel, il réussit à les faire rire et il les encourage. Il était beau à voir, il est un modèle», a-t-il ajouté.