Olympiques: la formation canadienne à la conquête de l’or

La formation olympique masculine de hockey sur glace du Canada n’affichera pas son visage habituel à Pyeongchang. Oubliez les Sidney Crosby, Carey Price et compagnie, mais faites place à Chris Kelly, Derek Roy, Maxim Lapierre et leurs coéquipiers.

Les joueurs de la LNH n’ayant pas été autorisés à participer aux Jeux olympiques en Corée du Sud continuent leur routine habituelle en Amérique du Nord. Toutefois, pour les membres de l’équipe canadienne, c’est tout autre chose.

«Il y a des gars qui ont gagné des coupes Stanley, des championnats en Suisse et en KHL, a souligné l’attaquant Derek Roy. Nous avons beaucoup de meneurs sur notre équipe.»

Et la formation unifoliée a eu la chance de disputer déjà quelques rencontres préparatoires.

«Hockey Canada a bien fait les choses, a continué Roy. On a joué cinq ou six tournois lors de la dernière année et nous venons tout juste d’avoir un camp d’entraînement en Lettonie. On a passé du temps ensemble et il faut apporter cette expérience acquise dès le premier match.»

«C’est un honneur de, non seulement être nommé capitaine, mais de faire partie de cette équipe», souligné un autre ex-attaquant de la LNH, Chris Kelly.

La formation unifoliée amorcera son tournoi le 15 février contre la Suisse.

À voir dans la vidéo ci-dessus, les commentaires de Roy, Kelly et de l’entraîneur Willie Desjardins qui ont été recueillis par Paul Rivard.