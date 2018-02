Manuel Osborne-Paradis 25e au troisième entraînement

Le skieur alpin canadien Manuel Osborne-Paradis a terminé la troisième descente d’entraînement au 25e rang, samedi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Celui qui avait terminé premier lors de la première descente d’entraînement et 13e lors de la seconde a terminé ce troisième essai avec un temps de 1:42,50. Ses compatriotes Benjamin Thomsen (1:42,82), James Crawford (1:43,88) et Dustin Cook (1:43,94) ont terminé leur troisième descente aux 28e, 42e et 44e rangs respectivement.

Les trois meneurs de la dernière descente d’entraînement de ski alpin pour les hommes sont l’Autrichien Vincent Kriechmayr (1:40,76) et les Norvégiens Kjetil Jansrud (1:40,88) et Aksel Lund Svindal (1:41,11).

L’épreuve officielle aura lieu dimanche matin, à 11 h, heure locale.