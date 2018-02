Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 9 février 2018.

Résultats

Detroit 6 – NEW YORK (ISLANDERS) 7 (prolongation)

(prolongation) Calgary 3 – NEW YORK (RANGERS) 4

Columbus 2 – WASHINGTON 4

Los Angeles 3 – FLORIDE 1

– FLORIDE 1 Vancouver 1 – CAROLINE 4

St. Louis 5 – WINNIPEG 2

– WINNIPEG 2 Pittsburgh 3 – DALLAS 4 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Edmonton 2 – ANAHEIM 3

Remontée improbable des Islanders

Malgré un retard de 5-2 avec six minutes à faire lors de la troisième, les Islanders ont marqué quatre buts consécutifs en avantage numérique en 3:37 pour prendre l’avantage 6-5 face aux Red Wings. Ces derniers ont créé l’égalité avec 27 secondes à faire au match, mais Brock Nelson (3B) a trouvé le fond du filet en prolongation pour donner la victoire aux Islanders.

Les Islanders sont devenus la troisième équipe de la LNH à remporter un match après avoir tiré de l’arrière par trois buts avec moins de 5:26 à faire au match, rejoignant les North Stars (1984) et les Canadiens (2015).

Nelson a réalisé le deuxième tour du chapeau de sa carrière.

Barzal égale un record vieux de 100 ans

L’attaquant des Islanders Mathew Barzal a amassé cinq aides pour réaliser la troisième partie d’au moins cinq points cette saison. Il est la première recrue à réaliser cet exploit depuis Joe Malone lors de la saison inaugurale de la LNH.

Barzal est devenu le troisième joueur de l’histoire des Islanders à réussir pareil exploit après Mike Bossy (trois fois) et Bryan Trottier (deux fois).

Les Blues et les Stars se rapprochent

Vladimir Tarasenko a marqué deux des cinq buts des Blues pour aider les siens à mettre fin à la séquence de 10 parties avec au moins un point des Jets et se rapprocher à deux points des Jets et des Predators, au sommet de la section Centrale.

Les Penguins ont créé l’égalité avec un peu plus d’une minute à faire à la troisième, mais Tyler Seguin a marqué le seul but de la fusillade pour permettre aux Stars de l’emporter. La formation texane a remporté ses cinq derniers matchs et se rapprochent à trois points des Preds et des Jets.

Tyler Seguin joue les héros - TVA Sports

Les Kings grimpent

Anze Kopitar a marqué dans un troisième match de suite pour aider les Kings à remporter une sixième victoire à leurs huit derniers matchs.

Ils grimpent au deuxième rang de la section Pacifique, derrière les Golden Knights.

