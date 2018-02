L'expérience inoubliable de Ducharme et Comtois

Dominique Ducharme et Maxime Comtois étaient adversaires à la Classique hivernale de la LHJMQ, samedi quand les Voltigeurs ont reçu les Tigres de Victoriaville à Drummondville.

Mais le 29 décembre dernier, à Buffalo, l’entraîneur-chef et l’espoir des Ducks d’Anaheim disputaient un autre match extérieur, cette fois dans la même équipe, devant plus de 40 000 spectateurs au stade des Bills dans la National Football League (NFL).

Ducharme, Comtois et le Canada avaient perdu cette rencontre en plein air face aux États-Unis, mais ont plus tard remporté le Championnat mondial de hockey junior. Une expérience magnifique... et enneigée.

«La neige nous en avait fait voir de toutes les couleurs, il neigeait à plein ciel surtout en deuxième période, s’est souvenu Comtois dans une entrevue diffusée par TVA Sports, samedi. On ne voyait pratiquement pas la rondelle. C’était unique.

«Durant les arrêts de jeu, il fallait s’aider pour enlever la neige sur nos casques pour ne pas avoir froid. Hockey Canada a fait un excellent travail pour nous garder au chaud.»

«C’est à peu près un des endroits les plus inconfortables où j’ai été derrière le banc. Je n’avais pas d’espace. On ne voyait rien aussi.» - Dominique Ducharme

Entrevue avec Mikaël Lalancette, à voir dans la vidéo ci-dessus.