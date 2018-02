Les skieurs doivent bosser dur

Les skieurs de bosses canadiens ont eu droit à quelques surprises à leur arrivée sur la piste olympique.

Le parcours qu’ils avaient descendu l’an dernier sur le circuit de la Coupe du monde a subi quelques modifications. Assez importantes pour revoir leurs stratégies. Les bosses sont plus imposantes et la neige est assez ferme.

Parmi les athlètes qui ont été importunés par cette nouvelle réalité, il y a Audrey Robichaud. La skieuse de Val-Bélair en a payé le prix fort lors d’un entraînement au début de la semaine. Elle a fait une chute après son premier saut en haut de piste.

«Quand on est arrivés ici, on a constaté que les bosses étaient comme des pyramides, a souligné Robichaud après sa qualification. Ça paraissait beau, mais on s’est dit “tabarouette”!

«On ne s’attendait pas à ça. C’était pointu et les bosses sont plus rapprochées qu’à notre dernière visite. Les atterrissages sont vraiment plus durs. On a eu une grosse adaptation à faire.»

Selon son entraîneur Michel Hamelin, la piste du parc Phoenix ne permet pas de relâchement.

«C’est un parcours dans lequel tu dois t’engager, a-t-il souligné. Si tu skies un peu sur les talons, tu vas tomber dans les pièges.»

Genoux mis à l’épreuve

Pendant que Robichaud et ses collègues en avaient plein les bras, tous les journalistes québécois avaient une pensée pour Philippe Marquis.

Celui qui a le genou droit en bouillie a dû souffrir à chaque bosse qu’il a attaquée.

«J’ai pris une journée de congé la veille des qualifications, a souligné le skieur. Ça l’a donné un répit à mon corps, mais ça a aussi permis à la piste de s’améliorer.

«Il y avait un peu plus de neige molle. Ce n’est pas encore de la poudreuse, mais c’est plus doux pour les articulations.»