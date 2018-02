Les Ducks tiennent le coup

Malgré une petite frayeur, les Ducks ont tenu le coup en fin de troisième période pour défaire les Oilers d’Edmonton par la marque de 3-2, vendredi soir, à Anaheim.

À VOIR : Sommaire

Les hommes de Randy Carlyle ont vu les Oilers réduire l’écart à un but par l’entremise de Kris Russell avec un peu plus de cinq minutes à faire au dernier engagement. Plus tôt dans le dernier tiers, Ryan Kesler avait donné une priorité de deux buts aux siens.



Hampus Lindholm et Corey Perry ont aussi fait scintiller la lumière rouge dans une cause gagnante.

Anton Slepyshev a inscrit l’autre filet des Oilers.

John Gibson a repoussé 30 tirs pour les Ducks. Son vis-à-vis Cam Talbot a bloqué 31 lancers.

La formation californienne (27-19-10) demeure au plus fort de la course aux séries dans l’Ouest. Au classement, elle se retrouve derrière le Wild (29-19-6), la dernière équipe repêchée de l'Association, et les Flames (28-19-8) en raison d'un plus faible nombre de victoires en temps réglementaire, malgré un nombre équivalent de 64 points.