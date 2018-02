«Le plus bel honneur après la coupe Stanley»

Vincent Lecavalier aura droit à un honneur rarissime samedi soir, alors qu’il verra son chandail être retiré par le Lightning de Tampa Bay au Amalie Arena.

Une fois le numéro 4 du Québécois hissé au plafond, il deviendra, après son ancien compagnon d’armes lavallois Martin St-Louis, seulement le deuxième joueur à se voir réserver cette distinction par l’organisation floridienne.

Pour son frère Philippe, qui a aussi chapeauté le rôle d’agent, une telle distinction a une valeur incommensurable pour le joueur de l'Île-Bizard.

«C’est le plus bel honneur que tu peux avoir après la coupe Stanley», assure le frangin de celui qui a disputé 17 saisons dans la LNH.

Faut-il s’attendre à ce que le grand «Vinny», un hockeyeur avec un imposant gabarit de 6’4’’ et 215 lb, verse une larme en récitant son discours au centre de la glace?

«Je ne sais pas. Il me dit qu’il n’est pas trop nerveux. Je le connais et je sens une nervosité chez lui. C’est tout à fait normal. Il a hâte et ça l’emballe.

«Il aura beaucoup d’amis de Montréal, de Tampa, des anciens coéquipiers et plein de gens de la famille.»

De l’émotion au programme

Selon Philippe Lecavalier, celui qui sera honoré ne sera possiblement pas la personne la plus émotive pendant le déroulement de la cérémonie, qui aura lieu en marge de la rencontre contre les Kings de Los Angeles.

«Je pense qu’il sera émotif. Je serais surpris qu’il ne le soit pas. Pour nous la famille aussi. Les plus émotifs, ce seront mes parents.»

Lecavalier a brandi la coupe Stanley avec le Lightning en 2004 et il ne fait aucun doute que se retirer en ayant à nouveau gravé son nom sur le prestigieux trophée aurait été le summum d’une belle carrière de 421 buts et 949 points en 1212 affrontements.

Comme son idole de jeunesse, Steve Yzerman, réaliser un tel accomplissement avec la même formation aurait été un rêve inouï. Mais la réalité est que le côté business de la LNH d’aujourd’hui rend difficile un tel objectif.

«C’est clair qu’il aurait aimé gagner une deuxième coupe Stanley avec le Lightning. Puis à la fin, il croyait vraiment à ses chances de le faire avec Los Angeles, lorsqu’il a été échangé à sa dernière année et il a travaillé fort pour que ça arrive.»

Pour en finir avec Montréal

Non, Vincent Lecavalier n’a pas terminé sa carrière à Tampa. L’équipe a racheté son contrat à l’été 2013 et il a abouti sur le marché des joueurs autonomes. D’autant plus que quelques années plus tôt, deux des trois anciens propriétaires de la concession étaient prêts à l’échanger et une transaction avec les Canadiens de Montréal a avorté en 2009 (on raconte que l’ex-directeur général Bob Gainey n’a jamais digéré ce dénouement, lui qui souhaitait offrir aux partisans une supervedette francophone).

Certes, Lecavalier a échappé au Tricolore les deux fois. À quel point est-il venu près de jouer à Montréal?

«Plus proche que les gens le pensent, assure l’agent. Montréal était dans son top 2 à la fin. Plusieurs raisons expliquent pourquoi il a abouti à Philadelphie. Ç’a vraiment passé proche et il aurait aimé ça.»

«Il y a des choses qui étaient importantes pour lui que Philadelphie offrait que Montréal ne pouvait compenser, mais ç’a quand même passé très proche.»

«L’équipe de ses rêves»

Aux dires de Philippe Lecavalier, il ne faut pas croire que jouer dans la métropole québécoise lui aurait déplu. Le CH l’a marqué dès la tendre enfance et son grand-père vantait les exploits de Jean Béliveau, d’où le numéro 4.

«[Il aimait imaginer] jouer dans sa ville natale. Vincent a grandi en regardant les Canadiens et il regardait beaucoup de matchs. Elle toujours été l’équipe de ses rêves. Il aimait les Red Wings aussi, car Steve Yzerman était son joueur préféré à l’époque où il jouait pour Detroit.»

«Mais les Canadiens étaient toujours son équipe. Il aurait aimé que ça fonctionne.»

En 2013, les Canadiens étaient finalistes pour obtenir ses services, mais que des facteurs multiples ont fait qu’il s'est joint aux Flyers de Philaldelphie. Notamment pour jouer sous les ordres de Peter Laviolette, qui a été congédié dès l’automne.

«S’il avait eu une boule de cristal et qu’il avait su que Laviolette serait congédié après trois matchs, je suis pas mal certain qu’il aurait choisi les Canadiens de Montréal...», conclut Philippe Lecavalier.