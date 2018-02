Le Lightning retire le no 4 de Vincent Lecavalier

Le numéro 4 de Vincent Lecavalier a été retiré par le Lightning de Tampa Bay, samedi avant un duel contre les Kings de Los Angeles.

Le Québécois est le deuxième joueur à voir son numéro être hissé au plafond du Amalie Arena, après celui de son ancien coéquipier Martin St-Louis.

«Il n’y a pas si longtemps, j’étais un grand adolescent maigre qui était repêché dans la LNH, a-t-il dit pendant la cérémonie. J’ai su à ce moment que ma vie avait changé pour toujours. Le Lightning est devenu mon équipe, mais plus important encore, Tampa est devenu ma maison.»

Lecavalier, repêché premier au total par le Lightning en 1998, a disputé 14 saisons à Tampa. Il est le meilleur buteur de l’histoire de l’organisation avec 383 réussites. Il est aussi le joueur ayant disputé le plus de matchs sous les couleurs du Lightning (1037).

Avec notamment l’aide de ses deux grands amis, Brad Richards et St-Louis, à qui il a rendu hommage samedi, il a gagné la Coupe Stanley en 2004. «Nous n’oublierons jamais 2004, l’année où nous avons ramené Lord Stanley à Tampa», a-t-il lancé.

Congrats vinny. Just like old time, side by side. Well deserved. #4 pic.twitter.com/51hnYkzMUO