Jesse Sutton couronne la remontée des Remparts

Le deuxième but du match de l’attaquant Jesse Sutton a couronné la remontée des Remparts de Québec qui l’ont emporté 4-3, en prolongation, samedi après-midi, face au Drakkar, à Baie-Comeau.

Auteur du filet égalisateur en milieu de troisième période, le grand numéro 82 des Diables rouges a remis cela à la quatrième minute de jeu du surtemps en complétant une belle passe de son capitaine Matthew Boucher.

Tirant de l’arrière 3-1 après 37 minutes de jeu, les visiteurs sont revenus en force pour inscrire ce troisième gain d’affilée sur la route et les trois fois en prolongation.

«Mission accomplie. Nous venons de faire le tour du Québec avec des arrêts à Shawinigan, Gatineau et Baie-Comeau et les gars ont trouvé le moyen de remporter trois grosses victoires», a commenté le pilote Philippe Boucher.

Très satisfait de la performance de ses hommes (les Remparts ont dominé 41-21 au chapitre des lancers), l’entraîneur-chef a évidemment eu des bons mots pour la première étoile du match. «Jessy (Sutton) est vraiment incroyable à trois contre trois. Il a marqué un gros but de cette façon plus tôt dans la saison et tout a débloqué par la suite.»

De son côté, le Drakkar a récolté un point au classement, mais n’a pu éviter d’encaisser son sixième revers consécutif. «Les gars ont disputé un match correct, mais l’exécution des petits détails sur la patinoire ont encore fait une différence. Ce n’est pas une séquence facile, mais il faut continuer de travailler plus fort pour s’en sortir», a résumé le pilote du navire Martin Bernard.

En bref

Philipp Kurashev et Olivier Garneau ont inscrit les autres filets des vainqueurs face au gardien de but Francis Leclerc, qui a été brillant malgré la défaite amère avec plusieurs arrêts spectaculaires pour garder son club dans la partie.

Jordan Martel (deux fois) et Luke Kirwan ont riposté face à leur ex-coéquipier Antoine Samuel, qui a été honoré de belle façon avant la rencontre. Le Drakkar jouera son prochain match, mardi soir, alors qu’il recevra la visite des Voltigeurs de Drummondville.