Félix Auger-Aliassime en finale du double

Le Québécois Félix Auger-Aliassime et son partenaire espagnol Nicola Kuhn ont atteint la finale du double au tournoi Challenger de Hongrie, samedi, à Budapest.

Le tandem a disposé de la paire hongroise composée de Levente Godry et de Peter Nagy en deux manches de 6-4 et 6-2 en un plus de 65 minutes.

Pour la rencontre ultime, le duo croisera le faire avec les frères croates Marin et Tomislav Draganja, classés premières têtes de série du tournoi de double.

Le partenaire d’Auger-Aliassime aura une journée chargée dimanche puisqu’avant le double, Kuhn, 237e au monde, disputera la finale du simple contre le Britanno-Colombien Vasek Pospisil.

En 2017, Auger-Aliassime a remporté deux tournois Challenger en simple, soit l’Open Sopra-Steria, en juin, et la Copa Sevilla, en septembre. Par contre, il n’a jamais gagné en double.