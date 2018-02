Charles Hamelin forcé de remettre sa couronne

Il a déjà fait le coup à d’autres dans sa carrière, mais Charles Hamelin a vécu samedi à son tour la désolation de léguer sa couronne au suivant en finale du 1500 m.

Champion olympique il y a quatre ans sur cette distance, le patineur de 33 ans n’a pas connu l’issue espérée. Lui et Samuel Girard ont voulu s’approprier la course dès le départ en menant le train dans les trois premiers des 13 tours et demi, mais la suite s’est ensuite compliquée lorsque Lim Hyojun et son compatriote Daeheon Hwang, champion du monde au général, ont allumé la foule en se ruant eux aussi vers l’avant avec huit tours à jouer.

Une tentative d’Hamelin pour protéger la troisième place qu’il occupait derrière les Sud-Coréens lui a valu une pénalité et, recalé aussi loin qu’en sixième place, il n’a plus vraiment été dans le coup par la suite.

Son titre olympique au 1500 m venait de lui glisser des mains pour de bon.

«Je ne pense pas que quelqu’un a déjà gagné deux titres olympiques de suite dans une distance individuelle. Ça prouve que la courte piste change beaucoup entre deux Jeux olympiques et que les patineurs changent très rapidement. S’il y a quelque chose dont je peux être fier, c’est d’avoir été là durant quatre Olympiques et d’avoir fait la finale trois fois sur quatre au 1500 m. C’est de là que je vais tirer mon positif de cette journée-là, mais c’est sûr que j’aurais aimé un meilleur résultat», a admis le vieux routier.

Le Montréalais Pascal Dion a terminé troisième de la finale B.

Deux qualifiées au 500 m

Les deux Québécoises impliquées dans l’épreuve du 500 m, Marianne St-Gelais et Kim Boutin, se sont auparavant aisément qualifiées pour les rondes finales de mardi (5 h du matin au Québec). Elles ont chacune mené leur course du début à la fin. L’autre Canadienne, Jamie MacDonald, a été pénalisée pour avoir trop empiété à l’intérieur du tracé.

«Je n’avais pas ma vitesse maximale du tout. J’avais peur que la glace lâche, on aurait dit que je m’étais concentrée seulement à bien aller techniquement. La course n’était pas lente, c’est juste que j’aurais pu aller plus vite que ça. Je ne me suis pas défoncée dans mon patinage, disons», a analysé St-Gelais, qui s’est vue trop «précieuse» à sa première course des Jeux.

Le relais féminin en demi-finale

Plus tard, le relais féminin canadien s’est réservé une place à la finale pour la médaille d’or prévue le mardi 20 février. Le travail des Boutin, St-Gelais, MacDonald et Kassandra Bradette leur a permis de terminer deuxièmes de leur demi-finale derrière la Corée du Sud, qui a du coup édité un record mondial en 4 m 6,387 s. Ces deux pays se retrouveront dans l’ultime course avec la Chine et l’Italie, première et deuxième de l’autre demi-finale.