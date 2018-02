Changements climatiques... olympiques

Publié aujourd'hui à 10h14

Mis à jouraujourd'hui à 10h25

Il n’y a pas beaucoup de neige, même en montagne, aux Jeux de Pyeongchang. Et il n’a pas fait si froid vendredi soir, à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Curieusement, et à moins que les modèles météorologiques calculés pour la prochaine quinzaine ne se trompent royalement, ces Jeux ne feront pas partie de ceux où les visiteurs et les athlètes seront vus en manches de chemise ou habillés comme au début du mois de mai. Et comme ça s’est vu lors des deux derniers Jeux, en 2014 et 2010.

Selon les données recueillies, et les extrapolations, il pourrait quand même s’agir des Jeux les plus froids en 24 ans, soit depuis ceux de Lillehammer en Norvège, en 1994. À cette époque, on parlait d’une température moyenne de -25. Personnellement, je ne me rappelle pas d’une telle ère glaciaire. Je me souviens très bien l’abondante accumulation de neige qui nous avait accueillis, à notre arrivée sur place, quelques jours avant les Jeux. L’équipe de TVA logeait en grande partie au sommet du mont Hafjell, et le spectacle de cette nature ensevelie de neige était absolument féérique. Mais une moyenne de -25 pour l’ensemble des Jeux? Pas sûr.

Cela étant dit, si les archives le disent et le confirment, je m’incline. C’est plutôt du phénomène contraire, dont on peut parler, ici. Celui du réchauffement.

Oui, ce fameux réchauffement climatique que les négationnistes de tous genres continuent de réfuter, mais qui existe bel et bien.

Le site français spécialisé en olympisme, francsjeux.com, a relayé au début de février les résultats d’une étude conduite par un professeur de géographie de l’Université de Waterloo, en Ontario. Initialement publiée en 2014, l’étude de Daniel Scott vient d’être actualisée en tenant compte des données prévisibles pour les Jeux actuels, à PyeongChang (2018) et même de ceux de Pékin (2022)

Monsieur Scott a colligé les données des villes hôtes des Jeux d’hiver depuis leur création en 1924, à Chamonix dans les Alpes françaises.

Pour chaque événement, il a étudié les effets du réchauffement climatique pour ensuite se projeter jusqu’en 2050. Conclusion : sur les 21 villes ayant déjà accueilli les Jeux (incluant PyeongChang et Pékin), plus d’un tiers d’entre elles présentent un risque élevé de ne plus connaître des températures assez basses pour autoriser la pratique du ski.

La photo qui coiffe cet article, si vous cliquez sur ce lien, est plus qu’éloquente. Devant le peu de neige et le temps doux qui sévissait à Sotchi, et jusque dans le secteur montagneux de Rosa Khutor, les Russes avaient accumulé des tonnes de neige artificielle.

Crédit photo : Francsjeux.com

Grand bien leur fit puisqu’ils ont dû se substituer à Dame Nature pour permettre les compétitions de ski de fond. L’image de ces fondeurs glissant sur un tapis de neige, littéralement, était carrément surréaliste. Tout autour, point de neige.

L’avenir n’est pas... blanc

Pour Daniel Scott, il ne fait aucun doute que le CIO se trouvera de plus en plus souvent confronté à une pénurie de candidatures aux Jeux d’Hiver. Selon lui, seulement 11 des 19 villes ayant déjà accueilli les Jeux pourraient encore le faire en 2050. À la fin du siècle, elles ne seraient plus que huit.

Qu’il s’agisse des études sur les difficultés vécues par les ours polaires, sur les variations de plus en plus fréquentes et importantes qui marquent le début du 21e siècle, ou encore des images olympiques livrées au monde entier, qui oserait encore douter que le réchauffement climatique est un canular?

Enfin... il y en a bien un qui doute. Très fort. Mais disons que je m’exempterai de parler de lui ici et je laisserai ses tribulations être racontées dans le blogue de mon collègue de Washington, Richard Latendresse.