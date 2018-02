Canadiens: Danault avec ses coéquipiers, Shaw en solitaire

Il y avait en quelque sorte deux revenants chez les Canadiens de Montréal, samedi matin.

L'attaquant Phillip Danault, qui est à l'écart du jeu depuis le 13 janvier en raison d'une commotion cérébrale, participait à l'entraînement matinal des siens.

Le joueur de 24 ans avait encaissé un violent lancer de Zdeno Chara, des Bruins de Boston, à la tête dans une rencontre entre les deux équipes. Il est à l'écart du jeu depuis l'incident.

Danault a inscrit sept buts et 23 points en 43 matchs cette saison.

Andrew Shaw patine

Puis l'attaquant Andrew Shaw a patiné en solitaire, quelques heures avant la séance.

Le numéro 65 du Tricolore s’est présenté sur la glace avant la séance d’entraînement de son équipe qui avait rendez-vous avec les Predators de Nashville.

Le vétéran n'a pas joué ni patiné depuis le 13 janvier dernier face aux Bruins de Boston en raison d'une blessure au bas du corps. Les circonstances entourant la survenue de celle-ci n’ont pas été divulguées par le Canadien.

Aussi, l’organisation montréalaise avait indiqué le 29 janvier qu’il allait rater encore plusieurs semaines d’activités.

Avant de se retrouver sur le carreau, Shaw avait récolté 10 buts et neuf mentions d’aide pour 19 points en 43 matchs cette saison. Il a également écopé de 47 minutes de punition et affiché un différentiel de -9.

.@shawz15er patine un peu avant l’arrivée des autres joueurs sur la glace, prévue un peu plus tard ce matin.



Andrew Shaw is getting some skating in before the rest of the boys hit the ice later this morning. #GoHabsGo pic.twitter.com/o5cqq6cguz