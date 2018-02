Brendan Gallagher marque son 20e but

Brendan Gallagher a inscrit son 20e but de la saison, samedi contre les Predators de Nashville, atteignant ce plateau pour la deuxième fois de sa carrière.

Gallagher est le meilleur buteur des Canadiens de Montréal cette saison. En 2014-2015, l’agitateur albertain de 25 ans avait compté 24 buts. Au moment d’écrire ces lignes, le numéro 11 totalisait 32 points en 55 rencontres.

«Gally» et P.K. Subban, défenseur des Predators de Nashville et ancien coéquipier de l'ailier à Montréal, n'ont pas manqué de se jaser aux bancs des joueurs après le but.