À TVA SPORTS 2 : Maple Leafs 5 – Sénateurs 3

Les Sénateurs d’Ottawa sont de passage au Centre Air Canada, ce soir, afin d’y affronter les Maple Leafs de Toronto.

La formation torontoise tente ce soir d’obtenir une septième victoire en sept matchs alors qu’elle reçoit son rival honni. Du côté des «Sens», les attaquants Matt Stone et Derick Brassard effectuent des retours au jeu,

La rencontre est présentée en direct à TVA Sports 2.

À voir : Sommaire

Nous sommes en troisième période. La marque est de 5-3 pour Toronto.

TROISIÈME PÉRIODE

13:32 - BUT - Ryan Dzingel (OTT) saute sur son propre retour de lancer et bat Andersen, les Sénateurs remettent un peu de piquant en fin de match

2:29 - BUT - Nazem Kadri (TOR) réplique rapidement pour redonner aux Leafs une priorité de trois buts

0:45 - BUT - Derick Brassard (OTT) marque son 14e de la siason à son retour au jeu et permet aux «Sens» de réduire l'écart à 4-2

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

13:51 - BUT - James van Riemsdyk (TOR) marque alors que Condon (OTT) a la vue voilée et Toronto mène maintenant 4-1

12:58 - Tom Pyatt (OTT) est puni pour avoir retenu un rival

9:55 - Ron Hainsey (TOR) est puni pour avoir fait trébucher un rival

8:32 - BUT - Johnny Oduya (OTT) s'avance sur l'aile gauche et laisse partir un lancer-frappé à mi-hauteur qui surprend le gardien Frederik Andersen (TOR) et les «Sens» réduisent l'écart

1:31 - Le gardien Mike Condon (OTT) frustre Nazem Kadri (TOR) en échappée

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

17:16 - Mark Borowiecki (OTT) est puni pour avoir retenu un adversaire

14:10 - Les Sénateurs sont punis pour avoir envoyé trop d'hommes sur la glace

13:24 - Jake Gardiner (TOR) est puni pour avoir retenu un rival

11:30 - BUT - Mitch Marner (TOR) accepte une belle passe de Patrick Marleau (TOR) et touche la cible pour une deuxième fois... Craig Anderson est chassé de la cage des «Sens» et remplacé par Mike Condon

9:25 - BUT - Auston Matthews (TOR) bat Anderson d'un tir dans la partie supérieure du filet et inscrit son 26e filet de la saison

1:55 - BUT - De l'enclave, Mitch Marner (TOR) y va d'un tir qui surprend Craig Anderson (OTT) et les Leafs prennent vite les devants

0:00 - Début de la première période

Craig Anderson est devant le filet des Sénateurs. Du côté des Leafs, Frederik Andersen est entre les poteaux.

Les formations :

Sénateurs

Mike Hoffman -- Matt Duchene -- Colin White

Ryan Dzingel -- Derick Brassard -- Mark Stone

Zack Smith -- Jean-Gabriel Pageau -- Tom Pyatt

Magnus Paajarvi -- Christopher DiDomenico

Johnny Oduya -- Erik Karlsson

Dion Phaneuf -- Cody Ceci

Thomas Chabot -- Mark Borowiecki

Fredrik Claesson

Craig Anderson

Mike Condon

Blessés: Chris Wideman, Gabriel Dumont, Bobby Ryan, Nate Thompson

Suspendu: Alexandre Burrows

Maple Leafs

Zach Hyman -- Auston Matthews -- William Nylander

Patrick Marleau -- Nazem Kadri -- Mitchell Marner

James van Riemsdyk -- Tyler Bozak -- Connor Brown

Leo Komarov -- Dominic Moore -- Kasperi Kapanen

Morgan Rielly -- Ron Hainsey

Jake Gardiner -- Nikita Zaitsev

Travis Dermott -- Connor Carrick

Frederik Andersen

Curtis McElhinney

Sur la passerelle: Matt Martin, Josh Leivo, Roman Polak

Blessé: Nikita Soshnikov