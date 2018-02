Werenski atteint par un patin dans l'entrejambe

Le défenseur des Blue Jackets Zach Werenski a été chanceux dans sa déveine lorsqu'il a été frappé là où ça fait mal, vendredi soir, face aux Capitals.

La jeune vedette a été malencontreusement atteinte à son entrejambe par le patin de T.J. Oshie. Werenski venait d’appliquer une mise en échec à l’attaquant le long de la rampe et ce dernier a semblé instinctivement lever la jambe en courbant le dos.

Heureusement pour les Blue Jackets, leur deuxième défenseur le plus utilisé devrait être en mesure de revenir dans le match en troisième période.

Very good news for #CBJ. Zach Werenski, after that scary incident near the end of the second period, is expected back for the third.#exhale