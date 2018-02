Vasek Pospisil venge Félix Auger-Aliassime

Le Canadien Vasek Pospisil a vaincu le Français Constant Lestienne en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-3, vendredi à Budapest, en quarts de finale du tournoi Challenger de Hongrie.

Deuxième tête de série de la compétition, le Britanno-Colombien a cependant trimé dur pour venir à bout du tombeur du Québécois Félix Auger-Aliassime. Il a eu besoin de 1 h 53 min pour accéder à la demi-finale, où il retrouvera le Serbe Nikola Milojevic, qui occupe la 182e place de l’ATP.

Détenteur du 85e rang du circuit, Pospisil a dominé 10-4 au chapitre des as et a réussi quatre bris en 10 occasions. Pour sa part, le représentant de l’Hexagone – issu des qualifications et 332e raquette mondiale – a pris le service adverse à deux reprises. Le joueur canadien a eu le dessus 92-81 pour le total de points gagnés.