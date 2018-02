Il est de plus en plus certain que les Canadiens seront «vendeurs» à l’approche de la date limite des transactions et cette situation n’est pas des plus faciles à vivre pour les joueurs de l’équipe, surtout ceux dont le nom fait partie des rumeurs.

Le capitaine Max Pacioretty, que plusieurs observateurs voient changer d’adresse avant longtemps, avouait vendredi qu’il essayait de ne pas trop y penser, n’ayant que peu de contrôle sur ce genre de situation, et qu’il tentait de rester concentré sur la tâche à accomplir sur la patinoire.

Pour notre analyste Dany Dubé, Pacioretty ne dit pas toute la vérité. Sans le blâmer, bien sûr.

Selon Dany, toute cette incertitude crée l’effet d’une «équipe en attente» d’être fixée sur son avenir à moyen terme.

Voyez ses explications dans la vidéo ci-dessus.