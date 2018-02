Subban est en ville et ne laisse personne indifférent

Les Predators de Nashville et P.K. Subban sont en ville et même si plusieurs joueurs des Canadiens affirment que la rencontre de samedi sera «un match comme les autres», on sent que ce n’est pas tout à fait le cas.

«Il va faire son truc, je vais jouer mon match, a résumé l’attaquant des Canadiens Brendan Gallagher, vendredi. Je sais qu’il sera très emballé à l’idée de disputer ce match mais de mon côté, rien ne changera. Je jouerai contre eux comme je joue contre n’importe qui d’autre.»

Si Gallagher et Plekanec, entre autres, ont affiché un air placide devant les questions concernant leur ancien coéquipier, Jordie Benn, qui n’a jamais évolué avec Subban, s’est montré un brin plus révélateur.

«Il y a déjà quelques gars ici qui ont parlé de lui et qui le suivent d’assez prêt, a mentionné le numéro 8 du Tricolore. Ils savent combien de buts il a compté et ils savent qu’il a en mis deux hier soir. J’ai entendu des gars parler de lui.»

«Les autres gars ne vous le diront pas, mais oui, ils parlent définitivement de lui», a ajouté le barbu défenseur.

