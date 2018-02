Stan Wawrinka en demi-finales à Sofia

Le Suisse Stan Wawrinka, qui tente de relancer sa carrière après deux opérations du genou, jouera samedi sa première demi-finale depuis le dernier Roland-Garros grâce à sa victoire vendredi à Sofia contre le Serbe Viktor Troicki 6-1, 7-6 (3).

Tête de série no 1, Wawrinka, retombé à la 15e place mondiale, a battu Troicki pour la neuvième fois en neuf rencontres. À 32 ans, il vise un 17e titre sur le circuit ATP.

«Je pense que mon niveau s'améliore, a réagi le Suisse, vainqueur de trois tournois du grand chelem. Je sers mieux et je me déplace mieux, c'est une très bonne victoire pour moi.»

Wawrinka devra battre un qualifié bosnien, Mirza Basic, pour disputer la finale dimanche. «Je fais tout ce que je peux pour continuer à gagner, c'est certain», a-t-il ajouté après seulement son troisième match gagné en 2018.

«Je me fais plaisir, je me bats sur le court, et c'est le plus important», a-t-il conclu.