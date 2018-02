Soirée monstre pour Kyle Korver

Kyle Korver a marqué 30 points et les Cavaliers de Cleveland ont vaincu les Hawks par la marque de 123-107, vendredi à Atlanta.

Il s’agit de la meilleure performance offensive de la saison pour Korver, qui a notamment réussi sept de ses 13 tirs de trois points pendant la rencontre.

LeBron James a lui aussi brillé en obtenant un triple-double. Le joueur étoile a amassé 22 points, 12 rebonds et 17 mentions d’assistance.

Les Cavaliers disputaient un premier match après leurs échanges de la veille, où ils se sont départis de six joueurs, dont Isaiah Thomas et Dwyane Wade. Leurs nouvelles acquisitions, George Hill, Jordan Clarkson, Larry Nance fils et Rodney Hood n’ont pas pris part à la rencontre.

Du côté des Hawks, Dennis Schroder a mené la charge avec 25 points, cinq rebonds et quatre mentions d’assistance.