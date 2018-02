Philip Blake reste à Montréal

Les Alouettes de Montréal ont fait signer une nouvelle entente de deux ans au joueur de ligne offensive Philip Blake, vendredi.

L’athlète de 32 ans reviendra donc pour une quatrième campagne chez les Moineaux, lui qui a disputé neuf matchs la saison dernière. Lors de ses six premières parties en 2017, les Alouettes n'avaient alloué que huit sacs pour amorcer le calendrier régulier avant qu’il ne subisse une déchirure du triceps droit.

À ses deux premières campagnes en 2015 et en 2016, le joueur de 6 pi et 2 po et 311 lb a été partant à tous les matchs des Alouettes. Durant la saison 2015, Blake et ses coéquipiers de la ligne offensive ont bien protégé les quarts de l'équipe, n'allouant que 33 sacs, un sommet dans la Ligue canadienne de football (LCF), à égalité avec les Stampeders de Calgary. L’année suivante, ils ont permis à Tyrell Sutton de terminer en tête pour les verges au sol.

En carrière, le Canadien a disputé 45 joutes dans la LCF, toutes à titre de partant avec Montréal.

«Philip est un morceau important de notre ligne offensive et nos quarts se sentent en confiance lorsqu'il est en poste devant eux. Il était impératif pour notre équipe qu'il revienne avec nous. En plus d'être une force au sein de notre ligne à l'attaque, il est un des joueurs les plus appréciés dans le vestiaire», a affirmé le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, dans un communiqué.

Blake a été repêché au troisième tour par les Alouettes à l'encan de 2011. Il aurait pu se prévaloir de son autonomie mardi.