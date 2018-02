Personne ne veut de Smith, Kruger et Jooris

Les attaquants des Hurricanes de la Caroline Marcus Kruger et Josh Jorris, de même que le défenseur des Rangers de New York Brendan Smith, n’ont pas été réclamés au ballottage, vendredi.

Conséquemment, les trois hockeyeurs concernés joueront dans la Ligue américaine; Kruger et Jooris se retrouveront avec les Checkers de Charlotte, alors que Smith évoluera pour le Wolf Pack de Hartford.

Kruger a inscrit un but et cinq mentions d’aide en 48 matchs avec la Caroline cette saison. De son côté, Jooris a amassé trois buts et autant d’aides en 30 joutes en 2017-2018.

Enfin, Smith a obtenu huit points en 44 sorties depuis le début de la campagne. Il a aussi maintenu une fiche de +2.