Nouveau stade : les Rays identifient un site

Le propriétaire des Rays de Tampa Bay, Stuart Sternberg, a annoncé vendredi que son organisation souhaite bâtir un stade dans le quartier d’Ybor City, à Tampa, et ouvrir celui-ci en 2020.

L’homme d’affaires a du même coup laissé savoir que son équipe quittera le Tropicana Field de St. Petersburg. De plus, il a profité d’une conférence de presse tenue en après-midi pour demander le soutien des citoyens et des entreprises locales. D’ailleurs, une pétition a été lancée au même moment.

«La Chambre de commerce d’Ybor City a réalisé un sondage immédiatement après notre notre annonce en octobre et 92 % des compagnies ont indiqué que ce projet sera bon pour le secteur, a déclaré le commissaire du comté de Hillsborough, Ken Hagan, au réseau local ABC. Les Rays ne resteront pas à St. Petersburg. Ils iront à Ybor ou dans une autre région.»

L’automne dernier, Sternberg avait dévoilé ses intentions quant à la construction d’un édifice au coût approximatif de 800 millions $ dans le but de relancer l’organisation.

En 2017, les Rays avaient la deuxième plus petite masse salariale du baseball majeur, soit 69,9 millions $, devant les Brewers de Milwaukee (63 millions $). Au chapitre de l’assistance locale, ils ont terminé au dernier rang du baseball majeur avec une moyenne de 15 670 spectateurs par match.

Et Montréal?

Les ennuis continuels des Rays ont évidemment alimenté plusieurs rumeurs de déménagement, entre autres à Montréal, au fil des années.

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a également mentionné à différentes reprises qu’il voulait régler les dossiers des Rays et des Athletics d’Oakland avant d’aborder le sujet d’une expansion possible pour la métropole québécoise, qui n’a plus d’équipe depuis la fin de la campagne 2004.

Toutefois, l’élection de la mairesse Valérie Plante – qui a signifié le départ de son prédécesseur Denis Coderre - a semé le doute chez les amateurs montréalais espérant le retour des Expos, et ce, même si celle-ci ne s’est pas dite opposée au projet.

La mairesse Plante a d’ailleurs indiqué jeudi à la station radiophonique 98,5 FM que l’idée de revoir le baseball majeur à Montréal n’était pas morte, en dépit du tracé projeté du futur Réseau express métropolitain (REM). Même si le train du REM roulera en surface et non dans un tunnel une fois rendu dans les alentours du bassin Peel, Mme Plante estime qu’il serait possible de construire un stade dans les environs.