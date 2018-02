Mark Stone et Derick Brassard de retour samedi

Les attaquants des Sénateurs d’Ottawa Mark Stone et Derick Brassard effectueront un retour à la compétition lors de la rencontre de samedi face aux Maple Leafs de Toronto.

Stone a raté les neuf derniers affrontements des siens à cause d’une blessure au bas du corps. Il a inscrit 44 points, dont 18 filets, en 44 sorties depuis le début de la campagne.

Quant à Brassard, il a été tenu à l’écart durant les deux plus récents duels des Sénateurs; le problème l’ayant ennuyé n’a pas été dévoilé par l’organisation.

Le Québécois a amassé 29 points, incluant 13 filets, en 51 matchs depuis le début de la campagne.

Par ailleurs, l’ancien joueur d’avant du Canadien de Montréal Michael Blunden a été cédé au club-école situé à Belleville, tout comme Max McCormick.

Ottawa a décroché deux gains consécutifs, mardi et jeudi, défaisant successivement les Devils du New Jersey et les Predators de Nashville.