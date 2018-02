Marc Bergevin au match Flames-Rangers

Marc Bergevin épie-t-il les Flames de Calgary avant qu’ils ne quittent la côte Est?

Le directeur général des Canadiens de Montréal assistait vendredi au match des Flames contre les Rangers de New York au Madison Square Garden, a d'abord rapporté le média The Athletic. Bergevin a d'ailleurs pris une photo avec un amateur.

C’est là l’un des derniers matchs des Flames de ce côté-ci du continent avant la date limite des transactions. L’équipe albertaine visite également les Islanders à New York dimanche et les Bruins à Boston mardi.

