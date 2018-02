LNH 360 : Stamkos rejoint Lecavalier

Voici un survol des activités du 8 février dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

BUFFALO 4, NY Islanders 3

Calgary 3, NEW JERSEY 2

PHILADELPHIE 5, Montréal 3

OTTAWA 4, Nashville 3 (OT)

TAMPA BAY 5, Vancouver 2

ST. LOUIS 6, Colorado 1

Arizona 4, MINNESOTA 3 (prol.)

Dallas 4, CHICAGO 2

Vegas 5, SAN JOSE 3

Une autre marque à la portée des Golden Knights

James Neal a marqué avec 4:50 à faire en temps réglementaire pour permettre aux Golden Knights (36-14-4, 76 points) de conclure leur périple de six matchs avec un dossier de 4-2-0. Vegas a relui sa fiche à 17-11-2 (36 points) lorsqu’il est le visiteur et n’est plus qu’à deux gains du record pour les équipes d’expansion à leur saison inaugurale.

Jonathan Marchessault (un but, une aide) est devenu le quatrième joueur des Golden Knights à marquer 20 buts, après William Karlsson (29), Neal (24) et Erik Haula (21), qui ont tous marqué jeudi. Vegas et Tampa Bay sont les deux seules formations avec quatre marqueurs de 20 buts.

Les Golden Knights sont devenus la septième concession de la LNH avec au moins quatre marqueurs de 20 buts à sa première saison, exploit également réussi par Vancouver (six), Buffalo (cinq) en 1970-1971, Edmonton (6), Hartford (4), Québec (4) et Winnipeg (4) en 1979-1980.

Monahan marque encore le but gagnant

Sean Monahan a inscrit un doublé, dont son troisième but victorieux consécutif, pour aider les Flames (28-28-8, 64 points) à étirer leur série de matchs avec au moins un point à sept à l’étranger (6-0-1) et doubler les Sharks (même fiche) et les Kings (29-19-5, 63 points) au deuxième rang de la section Pacifique.

Monahan, qui a marqué au moins une fois à ses quatre dernières sorties (cinq buts, six points), est devenu le deuxième joueur de la concession albertaine à marquer le but gagnant dans trois matchs d’affilée, après Al MacInnis (février 1994).

Monahan trône toujours au sommet de la ligue avec 10 buts victorieux, soit trois de plus que ses plus proches aspirants. Il est le troisième de l’histoire des Flames à revendiquer ce cumulatif.

Le Lightning continue de faire des ravages

Cinq patineurs différents ont amassé plus d’un point, dont Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Victor Hedman et Yanni Gourde (tous un but, une aide), pour permettre au Lightning (37-14-3, 77 points) d’améliorer son rendement à 6-2-0 à ses huit derniers duels.

Kucherov a augmenté ses statistiques à 28 buts et 68 points (54 parties), trois de plus que Phil Kessel (24 buts, 65 points). Les deux sont parmi 11 joueurs à atteindre le plateau des 60 points.

Stamkos a atteint le cap des 20 buts pour la neuvième fois de sa carrière. Seul Vincent Lecavalier (12) a collectionné plus de campagnes de 20 filets.

Hedman a marqué son 73e but avec Tampa pour dépasser Pavel Kubina (72) au premier rang des défenseurs de l’histoire de l’organisation. Il occupe maintenant le premier rang de tous les temps à sa position au chapitre des buts, aides et points (73-264-337 en 598 PJ). Avec 662 parties jouées, Kubina est le seul arrière à avoir pris part à plus de rencontres.

Les clubs de la Centrale victorieux

Les Blues (33-20-3, 69 points) et les Stars (32-19-4, 68 points) ont tous savouré la victoire pour s’approcher du premier rang de la section Centrale, occupé par les Predators (32-12-9, 73 points), qui se sont inclinés en surtemps dans un deuxième match de suite.

Les Coyotes avaient du mordant, les Sabres ont survécu

Les Coyotes ont surmonté un retard de trois buts pour l’emporter alors que les Sabres ont prévalu malgré avoir bousillé une avance de 3-0. Les équipes qui ont comblé un écart de trois buts ont une fiche de 7-7-8 cette saison.