L'Impact dispute son premier match à Las Vegas

L'Impact de Montréal dispute samedi soir son premier match en 2018 contre le tout nouveau club du Las Vegas Lights FC en United Soccer League (USL), au Cashman Field. Cette rencontre préparatoire est d'ailleurs la toute première de l'histoire de l'équipe hôte.

«Je m'attends à voir quelques principes de jeu que nous avons travaillé avec les joueurs, a déclaré aux médias l'entraîneur-chef Rémi Garde, dans des propos relayés dans un communiqué de l’Impact. On a travaillé du côté athlétique, évidemment, puisque c'était important après une longue coupure, mais nous avons aussi commencé à aborder des principes de jeu offensifs et défensifs.

«Je m'attends à retrouver certaines de ces choses sur quelques séquences. L'objectif est aussi de voir où nous en sommes face à une opposition extérieure et les possibilités de chaque joueur, à mes yeux, dans des conditions réelles. »

Premier aperçu de l'ère Garde chez l'Impact

Bien qu'à peine deux semaines se soient écoulées depuis le début du camp d'entraînement, il sera déjà possible de voir certains changements dans le style de jeu montréalais : bien sûr parce que 10 nouveaux joueurs ont rejoint l'effectif, mais aussi parce que Garde et son équipe technique ont déjà pu commencer à implanter leur système à l'entraînement.

«Nos séances sont un peu plus tactiques récemment pour intégrer le plan de l'entraîneur et la façon dont il veut qu'on joue, a expliqué le latéral canadien Michael Petrasso. Je pense que l'équipe s'acclimate déjà à son style. Nous allons continuer de nous améliorer et d'être mieux structurés avec les prochains matchs à l'horaire.»

Les préparatifs vont bon train et les joueurs commencent déjà à sentir les bienfaits du rude entraînement physique demandé. Il va sans dire que ce premier match préparatoire est le bienvenu, surtout pour déterminer la progression de chacun.

«C'est excitant de voir qu'on va disputer un premier match, s’est réjouit le défenseur Thomas Meilleur-Giguère. On se dit qu'on a travaillé fort depuis le début du camp et on arrive dans une situation de match lors de laquelle tout le monde veut se prouver. Il n'y a rien de gagné, c'est une nouvelle équipe d'entraîneurs. On veut montrer ce qu'on peut faire sur le terrain avec un adversaire. »

L'Impact disputera au total cinq matchs préparatoires, incluant deux contre des clubs de la USL. Après ce passage à Las Vegas, l'équipe s'envolera pour la Floride, où elle affrontera le Fire de Chicago le 14 février à l’IMG Academy, les Rowdies de Tampa Bay, le 17 février à l'Al Lang Stadium, l’Union de Philadelphie le 21 février au Joe DiMaggio Sports Complex, et enfin le New York City FC, le 24 février de retour à l'Al Lang Stadium.

Le onze montréalais amorcera la saison à Vancouver le 4 mars et à Columbus le 10 mars, avant de disputer son match d'ouverture locale le samedi 17 mars à 15h au Stade olympique contre son grand rival, le Toronto FC.