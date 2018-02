Un écusson pour les 25 ans de l'Impact

L'Impact de Montréal a dévoilé vendredi son maillot en vue de la saison 2018 de la MLS.

Pour souligner son quart de siècle, l'Impact ajoutera au maillot bleu-blanc-noir des récentes saisons un écusson du 25e anniversaire au centre de la poitrine.

De plus les noms et numéros dans le dos des joueurs afficheront des notes d’argent, qui était, à l’origine, l’une des couleurs primaires de l’Impact.

Dès 2019, le club amorcera son deuxième quart de siècle avec un nouveau maillot primaire, qui sera suivi lors des deux saisons subséquentes de deux nouveaux autres maillots.

La formation montréalaise amorcera le calendrier régulier en visitant les Whitecaps de Vancouver, le 4 mars. La chaîne TVA Sports diffusera toutes les rencontres de l’équipe en MLS cette année.

Voyez le maillot de la saison 2018 dans la vidéo ci-dessous.

Célébrons notre passé à l'aube d'une nouvelle ère.

Célébrons notre passé à l'aube d'une nouvelle ère.



Celebrating our past before we embrace a new era.

Celebrating our past before we embrace a new era.