Les Hurricanes mettent fin à leur série de revers

Les Hurricanes de la Caroline ont stoppé à trois leur série de défaites en battant les Canucks de Vancouver par la marque de 4-1, vendredi à Raleigh.

Sebastian Aho et Brett Pesce ont chacun obtenu un but et une mention d’aide dans la victoire. Phillip Di Giuseppe et Justin Williams ont aussi fait mouche pour les Hurricanes.

Michael Del Zotto a été l’unique marqueur des Canucks.

Scott Darling a eu besoin de 21 arrêts pour décrocher sa première victoire depuis le 11 janvier.

Son vis-à-vis, Jacob Markstrom, a bien paru dans la défaite, bloquant 29 des 33 tirs dirigés vers lui.

Les Canucks étaient privés de leur recrue étoile Brock Boeser. L’attaquant a subi une blessure à la main dans la défaite des siens contre le Lightning de Tampa Bay jeudi.

Selon l’entraîneur-chef des Canucks, Travis Green, il est encore trop tôt pour connaître la durée de son absence.