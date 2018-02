L'année importante de Joseph Veleno

Quand les Voltigeurs de Drummondville ont acquis Joseph Veleno des Sea Dogs de Saint-Jean en décembre dernier, ils ont réalisé une méga transaction, l’une des plus importantes en 10 ans dans le hockey junior québécois.

Veleno contre trois choix de premier tour et deux choix de deuxième tour au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) : il fallait vraiment que les Voltigeurs aient confiance en leurs moyens et en le talent de leur nouvel attaquant.

«C’est un gros échange. Même moi, je capotais, a raconté Veleno dans une entrevue diffusée par TVA Sports, vendredi, en marge de la Classique hivernale de la LHJMQ. Comme joueur, je regarde ça, je me dis que cette équipe me fait confiance.»

«On n’avait pas besoin d’un sauveur, a prévenu Dominique Ducharme, entraîneur-chef des Voltigeurs. On voulait améliorer notre équipe et pas seulement pour cette année, à plus long terme aussi, pour commencer à travailler avec lui. C’était important parce qu’on a du succès cette année et on sent qu’on n’a aucun complexe contre n’importe quelle équipe dans la Ligue.

«On est confortables avec ce qu’on a payé, on avait les choix et pour nous ça faisait du sens.»

Cap sur la LNH

Ducharme et les Voltigeurs ont les yeux fixés sur la coupe du Président, mais le pilote québécois connaît bien son rôle de développement. Son plan est bien clair : donner tous les outils nécessaires pour permettre à Veleno de réaliser son rêve, soit d’avoir une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le travail de Ducharme est plus aisé quand on connaît l’éthique de travail de Veleno.

«On veut qu’il nous aide comme équipe de hockey, mais on veut aussi l’aider à devenir joueur de la LNH et ça prend du travail, a dit Ducharme. Il est arrivé ici avec une attitude irréprochable. Il travaille fort et veut être coaché. Il s’est facilement intégré au groupe et est une bonne personne. C’est pour ça qu’on voulait l’avoir ici.»

«Être dirigé par Dom, c’est vraiment spécial, a pour sa part déclaré Veleno. Il connaît son hockey. Il a été au plus haut niveau alors il sait ce que ça prend pour se rendre jusque-là.»

À sa troisième saison dans la LHJMQ, le premier joueur à avoir obtenu le statut de joueur exceptionnel dans l’histoire de la province sera choisi au prochain repêchage de la LNH. C’est donc pour lui une importante année qu’il veut terminer sans regret.

Malgré tout, le meilleur espoir québécois n’a pas trop la tête à l’encan amateur. Le Montréalais, champion de la coupe du Président 2017 dans l’uniforme des Sea Dogs, veut répéter l’exploit cette année.

Depuis sa venue à Drummondville, Veleno a explosé offensivement. Auteur de 28 points en 16 matchs avant les rencontres extérieures du week-end, le Montréalais veut prouver aux Voltigeurs qu’ils ont réalisé une bonne transaction.

«Je vais faire tout en mon possible pour aider l’équipe à gagner. Ce genre d’année n’arrive qu’une fois dans une vie, donc tu dois la prendre vraiment au sérieux. Tu dois être discipliné et concentré, en plus d’avoir du plaisir, et faire un peu de travail en extra.

«Je me concentre sur gagner un autre titre avec Drummondville. J’ai gagné avec Saint John, c’est une belle expérience et j’espère faire ça ici.»