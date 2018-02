La persévérance de Greg Pateryn rapporte

Les partisans du Canadien de Montréal évoquent souvent les départs de P.K. Subban et d’Andrei Markov pour expliquer les insuccès de leur équipe préférée à la ligne bleue, mais ils peuvent aussi prononcer le nom du défenseur Greg Pateryn, qui connaît de bons moments chez les Stars de Dallas.

L’Américain de 27 ans a été l’objet d’un certain scepticisme durant son séjour avec le Tricolore entre 2012-2013 et 2016-2017. Or, il est devenu un élément fiable au sein de la brigade défensive de l’entraîneur-chef Ken Hitchcock au Texas. En effet, Pateryn joue en moyenne 19 min 48 s par rencontre, ce qui en fait le quatrième défenseur le plus utilisé chez les Stars cette saison.

Jeudi, il a totalisé 22:23 de temps de jeu contre les Blackhawks de Chicago.

Pourtant, avant d’être échangé en retour de Jordie Benn il y a environ un an, l’arrière faisait du surplace dans la Ligue nationale. Une blessure à la cheville avait ruiné son début de campagne 2016-2017 et il n’a pas obtenu la confiance de ses patrons une fois rétabli.

«Il y a eu des moments difficiles et probablement que les temps durs ont été plus nombreux que les jours agréables. Cependant, ce fut comme ça durant toute ma carrière. Donc, je sais comment surmonter les épreuves et ça m’a réellement aidé», a-t-il commenté au quotidien Dallas Morning News.

Dur labeur

Avec sa nouvelle formation, Pateryn a dû se montrer convaincant, car il a été retranché pour neuf parties consécutives tôt dans la campagne et était vu comme le huitième défenseur des Stars.

«Je ne suis pas le joueur le plus flamboyant, mais je trouve le moyen de faire le travail, a-t-il ajouté. Quand vous voyez des gars meilleurs que vous et que vous cherchez une façon de demeurer dans l’équipe, vous devez apporter quelque chose qui manque à la formation.»

«Je donne beaucoup de crédit au personnel d’instructeurs et aux dirigeants qui m’ont offert cette chance et qui ont confiance en moi, a continué Pateryn. Tout ce que vous demandez, en tant que joueur, c’est la confiance de vos entraîneurs et de vos coéquipiers.»

En 46 matchs cette saison, Pateryn totalise huit points et affiche un différentiel de +8.

Un entraîneur satisfait

Hitchcock est heureux de voir Pateryn accumuler les minutes sur la glace malgré les embûches du passé.

«Il est un joueur très compétitif qui se soucie de l’équipe. Il fait partie de ces gars autour desquels on peut bâtir, car il est vraiment stable, a-t-il mentionné. Sur la glace, il est semblable à un entraîneur. Il veut faire les choses de la bonne façon et il en demande aux autres joueurs : il pose plusieurs questions qui concernent l’équipe et est très apprécié par notre personnel d’instructeurs à cause de cela.»