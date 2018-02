La machine médiatique des JO 2018

C’est dans les monts Taebaeks du district de Pyeongchang que se déroulent toutes les disciplines extérieures des Jeux olympiques d’hiver 2018 en Corée du Sud.

C’est aussi là où se trouve le centre de radio et de télédiffusion et le centre de presse. Une vraie petite ville de milliers représentants des médias. Peu importe les Jeux : personne ne pénètre une enceinte sans montrer patte blanche et ce qu’il y a dans son sac.

Vue de l’intérieur de la machine médiatique des Jeux avec Paul Rivard pour TVA Sports, à voir dans la vidéo ci-dessus.