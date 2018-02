Jure-lé: un tic-tac-toe complètement raté!

Lors d’un entracte d’un match des Trailblazers dans la NBA, deux dames se sont livré à un jeu de tic-tac-toe avec des résultats, disons... mitigés.

La règle était simple : après avoir réussi un panier, on peut placer le «X» ou le «O» sur une case. On aligne trois symboles de suite de façon linéaire ou diagonale et on gagne.

Or, il semble que les participantes n’étaient pas très familières avec le fonctionnement de la partie, commettant des bourdes assez difficiles à expliquer.

Renaud Lavoie et Dany Dubé, qui semblaient avoir très à cœur leur réussite, n’en revenaient tout simplement pas! C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!