James Neal se lève

James Neal a marqué le but victorieux avec moins de cinq minutes à faire à la troisième période et les Golden Knights de Las Vegas ont défait les Sharks par la marque de 5-3, jeudi soir, à San Jose.

L’attaquant William Karlsson, l’une des plus grandes révélations de la saison, a fait bouger les cordages pour les visiteurs et n’est plus qu’à une réussite du plateau des 30 buts. Erik Haula et le défenseur Brayden McNabb ont aussi trouvé le fond du filet.

Du côté des Sharks, Joe Pavelski a inscrit un doublé et Timo Meier a également trompé la vigilance de Marc-André Fleury, qui a toutefois été solide en repoussant 35 tirs. Le portier québécois a rebondi après avoir accordé cinq buts sur 38 tirs face aux Penguins, son ancienne équipe, mardi dernier.

Martin Jones a pour sa part bloqué 28 rondelles.

Jonathan Marchessault a complété la marque dans une cage déserte pour la formation du Nevada.

Les Golden Knights (36-14-4, 76 points) trônent confortablement au premier rang de la section Pacifique, avec une avance de 12 points sur les Flames et les Sharks (28-18-8, 64 points).