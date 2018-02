Curling mixte : une autre victoire pour Kaitlyn Lawes et John Morris

Les Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris ont signé une quatrième victoire consécutive en ronde préliminaire de l’épreuve olympique mixte de curling en disposant des Suisses Jenny Perret et Martin Rios par la marque de 7-2, samedi, à Pyeongchang.

Lawes et Morris n’ont eu besoin que de six bouts pour vaincre leurs adversaires. Ils ont pris l’ascendant dans la rencontre dès le deuxième bout, au cours duquel ils ont marqué quatre points. Les Suisses ont répliqué timidement au troisième engagement en inscrivant leur deuxième et dernier point de l’affrontement.

Depuis le début du tournoi préliminaire, Lawes et Morris ont également vaincu les Américains, les Chinois et les Finlandais. Ils ont subi leur seule défaite aux mains des Norvégiens, à leur tout premier match.

Au classement cumulatif, les Canadiens sont premiers devant les Norvégiens et les athlètes olympiques de Russie, qui sont à égalité au deuxième rang.

Plus tard en journée, Lawes et Morris affronteront les athlètes olympiques de Russie Anastasia Bryzgalova et Aleksandr Krushelnitckii.

Ils disputeront leur dernier match dimanche contre les Sud-Coréens. Au terme de la ronde préliminaire, les quatre meilleures équipes passeront en demi-finale.