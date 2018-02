Comment perdre 8,3 lb en deux heures et demie

Pesant 148,8 lb Mathieu Germain avait pour objectif de perdre 6 ou 6,5 lb en deux heures et demie jeudi lors d’une séance d’entraînement avant son combat des super-légers contre Cam O'Connell dans le cadre du gala d’Eye of the Tiger Management au Centre Gervais Auto de Shawinigan, samedi.

Voyez le reportage d'Andy Mailly Pressoir dans la vidéo ci-dessus.

Pour n’importe qui et même les boxeurs, il s’agirait d’un défi de taille. Pour Germain, c'est une question de travail bien exécuté.

«C’est mal vu chez les boxeurs et les gens pensent que c’est dur pour le corps, constate Germain. C’est sûr que ce n’est pas facile, mais quand c’est bien encadré et bien fait, c’est un art de bien perdre son poids.

Alors, sur l’air de «Loadé comme un gun» d’Éric Lapointe, Germain a réussi l’épreuve de la déshydratation et perdu même 8,3 lb, soit environ 2 lb de plus que ce qu’il avait prévu. Andy Mailly-Pressoir a assisté au processus pour TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le pugiliste québécois a finalement fait le poids vendredi lors de la pesée officielle, quand le pèse-personne a indiqué 139,7 lb.