Cette semaine dans l’univers de la WWE : Le monstre parmi les hommes dominant dans la défaite!

Publié aujourd'hui à 10h42

Mis à jouraujourd'hui à 11h07

Le moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine

Je décerne mon moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine au changement de garde à 205 Live. Non seulement le nouveau directeur général Drake Maverick apporte un vent de fraicheur, mais on apprenait cette semaine que Paul Levesque était maintenant en charge de l’émission. En voyant ce qu’il fait avec NXT depuis quelques années et ce qu’il a fait avec la classique des mi-lourds (Cruiserwight), on ne peut que s’en réjouir.

Le « KO » de la semaine

Je donne mon « KO » de la semaine va à Shane McMahon. Il a annoncé sur Twitter jeudi que le gagnant du combat entre Dolph Ziggler et Baron Corbin de mardi prochain sera ajouté au match triple menace pour le titre de la WWE entre AJ Styles, Kevin Owens et Sami Zayn à Fast Lane. D’un point de vue uniquement sportif, ça ne fait pas de sens.

Aucun des deux ne se trouvait dans le top-10 de SmackDown Live, Corbin n’a rien fait ces temps-ci pour mériter un match de championnat tandis que Ziggler a laissé son titre des États-Unis vacant et vient tout juste de retourner, sans grand tambour et trompette.

La seule raison que j’arrive à trouver, c’est que d’un point de vue divertissement, on veuille protéger Owens et Zayn. Bref, Fast Lane est en mars, j’espère qu’on aura des réponses d’ici là.

Ce que vous devez savoir

Cinq des six lutteurs qui participeront à l’Elimination Chamber pour déterminer qui affrontera le champion Universel Brock Lesnar à WrestleMania sont maintenant connus : Roman Reigns, Le Miz, John Cena, Elias et Braun Strowman. La semaine prochaine, quatre perdants auront une deuxième chance, alors que Finn Balor, Matt Hardy, Bray Wyatt et Apollo Crews s’affronteront pour la dernière place disponible.

Vidéo de la semaine

La séquence d’Asuka demeure intacte dans un excellent match!

Tweet de la semaine

Une future rivalité se dessine depuis un bout de temps entre les deux meilleures amies

Résultats rapides

Des Moines, Iowa

Roman Reigns a battu Bray Wyatt pour ainsi se qualifier au match Elimination Chamber. Après le combat, Matt Hardy a attaqué Wyatt.

Finn Balor et Karl Anderson, acc. par Luke Gallows ont défait La Renaissance (Dash et Dawson)

Cedric Alexander et Mustafa Ali ont vaincu Tony Nese et Drew Gulak

Kurt Angle a annoncé que Sasha Banks, Bayley, Mandy Rose, Sonya DeVille et Mickie James joindront la championne féminine Alexa Bliss dans le tout premier Elimination Chamber féminin. Aussi, Nia Jax affrontera Asuka lors de l’événement spécial du 25 février

Asuka a battu Bayley

Le Miz, acc. par Bo Dallas a défait Apollo Crews, acc. par Titus O’Neil et Dana Brooke pour ainsi se qualifier au match Elimination Chamber

Les champions par équipe Cesaro et Sheamus ont vaincu Seth Rollins et Roman Reigns. Reigns remplaçait Jason Jordan qui est blessé au cou et qui va subir une opération

Nia Jax a battu Vanessa Floyd

Mickie James a défait Sonya DeVille

Elias a vaincu John Cena et Braun Strowman dans un match triple menace afin de déterminer qui entrera le dernier dans l’Elimination Chamber. Après le match, Strowman a attaqué ses deux adversaires.

Ce que vous devez savoir

Le combat entre Sami Zayn et Kevin Owens devait décider de l’adversaire d’AJ Styles à l’événement spécial Fast Lane le 11 mars prochain. C’était sans compter que Zayn allait provoquer le champion au point que Styles a fini par attaquer les deux Québécois. Le directeur général Daniel Bryan a alors décidé qu’à Fast Lane, le match de championnat en sera un triple menace, Styles vs Owens vs Zayn.

Vidéo de la semaine

Toujours spécial de voir nos deux Québécois faire la finale d’une émission de la WWE

Tweet de la semaine

La Vipère est de retour!

Résultats rapides

Kansas City, Missouri