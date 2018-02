Armada : une victoire signée Barré-Boulet et Batherson

Alex Barré-Boulet et Drake Batherson ont chacun récolté trois points dans la victoire de 4-1 de l’Armada de Blainville-Boisbriand face aux Islanders, vendredi soir au EastLink Centre de Charlottetown.

Barré-Boulet a marqué deux buts, ses 46e et 47e de la saison, en troisième période. C’est lui qui a inscrit le but gagnant avec moins de huit minutes à faire au temps réglementaire. Il est revenu à la charge cinq minutes plus tard en comptant dans un filet désert.

Barré-Boulet a également contribué au 23e filet de la saison de Batherson, qui a ouvert la marque dès la première minute de jeu de la rencontre. Batherson a ensuite obtenu des mentions d’aide sur les deux réussites de Barré-Boulet.

Luke Henman a inscrit le quatrième et dernier but des siens dans un filet désert.

Du côté des Islanders, Brett Budgell a été le seul à toucher la cible. Il y est parvenu tard en troisième période, privant ainsi le gardien Émile Samson d’un premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ.

Samson a brillé dans la victoire en repoussant 27 des 28 lancers auxquels il a fait face. À l’autre bout de la patinoire, Matthew Welsh a accordé deux buts sur 19 tirs.

Premier au classement général, l’Armada n’a pas perdu en temps réglementaire à ses 14 derniers matchs. Quant aux Islanders, neuvièmes au classement, il s’agit d’une troisième défaite en autant de sorties.

L’Armada disputera son prochain match dimanche, à Cap-Breton, contre les Screaming Eagles.

De leur côté, les Islanders recevront les Saguenéens de Chicoutimi samedi.