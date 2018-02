Alex Harvey : une médaille comme plan A

«Pourquoi remettre à plus tard ce qu’on peut faire maintenant?» nous répètent nos parents. Plus facile à dire qu’à réaliser quand il est question de gagner une médaille olympique, mais Alex Harvey aimerait bien y arriver dès sa première épreuve, dimanche aux Jeux.

Ce podium tant convoité dont il est question depuis quatre ans, il se laissera désirer au skiathlon de 30 km, un exercice divisé à moitiés égales entre le style classique et le style libre qui tombe justement dans les cordes du skieur de Saint-Ferréol. Régler le cas à la première des quatre courses individuelles lui permettrait de mieux y voir dans son agenda des deux prochaines semaines.

«C’est le plan A. Si ce n’est pas ce plan A qui arrive, je sais que j’ai encore plusieurs autres bonnes chances. Mais c’est sûr que ça rendrait la chose tellement plus simple», avoue celui qui deviendra l’un des athlètes canadiens les plus observés en Corée du Sud.

Savoir tourner la page

Dans un autre épisode de vent mordant, vendredi midi (jeudi soir au Québec) au centre de ski Alpensia, il nous est apparu plutôt relaxe à 48 heures de sa première grosse commande. Il s’est arrêté sur le bord de la piste pour nous faire la jasette avant même la fin de son entraînement, signe que le niveau de forme élevé et la confiance l’autorisent à étaler ses ambitions au-delà de la première journée si le podium ne voulait pas de lui au premier jour.

«Je me suis préparé aussi si cela ne fonctionne pas. Il faudrait que je tourne la page. Il faudrait que le soir, quand je vais me coucher, que je regarde ma course et que j’en parle un peu avec Louis [Bouchard, son entraîneur], mais que lorsque je m’endors, il faut que la page soit tournée parce que la suite arrive vite», projette-t-il.

Parmi les aspirants

Si l’on se fie aux habitudes récentes de la Coupe du monde, le skieur québécois appartient à la même meute des cinq ou six renards les plus rusés qu’on voit souvent rôder autour du poulailler. Tantôt dans des épreuves de sprint, tantôt dans celles de distance, Harvey a fait la démonstration qu’il figurait toujours parmi les aspirants au trio d’honneur d’une course en raison de sa polyvalence.

Sa quatrième place au classement cumulatif de la saison nous dit qu’il joue dans les mêmes talles que les meilleurs spécialistes multitâches comme le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo, le Suisse Dario Cologna et le Kazakh Alexey Poltoranin. Dans la preuve la plus récente, son deuxième rang au 15 km de Seefeld en Autriche il y a deux semaines, malgré une fatigue prévisible à la fin d’un camp en altitude, livre un bon indice sur la place qu’il occupe maintenant.

«Sans Ustiugov [le Russe double champion du monde exclu des Jeux par le CIO] qui n’est pas ici, ça laisse quatre ou cinq gars à chaque épreuve qui sont vraiment forts et Alex est l’un d’eux. Si ce n’était pas contre la loi, je miserais de l’argent sur lui de le voir gagner trois médailles», soulevait son coéquipier et ami Devon Kershaw cette semaine.

Des airs de Suède en 2015

La première semaine des Jeux proposera trois épreuves permettant à Harvey de découvrir de quel bois est fait un podium olympique. Après dimanche, le sprint individuel en style classique de mardi et le 15 km en style libre de vendredi l’encouragent dans sa mission.

«J’ai hâte de commencer. Je me sens prêt. Ça n’a pas été comme ça dans tous les championnats dans ma carrière, mais là je me sens prêt pour peaker dès le début des Jeux, un peu comme je l’avais fait à Falun», affirme l’athlète de 29 ans, qui misera également sur le traditionnel 50 km au dernier samedi des Jeux.

Pour rafraîchir les mémoires, le « Falun» évoqué fait référence aux championnats mondiaux de février 2015 dans cette ville du centre de la Suède. En ouverture, il avait terminé deuxième au sprint individuel, puis troisième au skiathlon de 30 km, deux jours plus tard...

Une machine sensible à régler

Décalage horaire monstre, habitudes de vie bouleversées, fébrilité des Jeux; Alex Harvey s’est fait rappeler cette semaine qu’une machine de ski de fond, aussi bien huilée soit-elle, demande une adaptation.

L’arrivée de l’équipe canadienne au centre de ski d’Alpensia, le samedi 3 février, a servi justement à s’acclimater au nouvel environnement.

«Au début, j’ai ressenti le décalage horaire, surtout le matin. J’avais la tête dans les nuages. Je voyais une différence pour la température corporelle. J’avais froid le matin, mon corps restait endormi et je n’étais pas prêt. Ça fait six jours qu’on est arrivé et aujourd’hui [vendredi], c’est le deuxième matin de suite que je me sens enfin prêt», a-t-il expliqué.

Deux entraînements par jour, dont un en intensité en après-midi, ont depuis permis de redonner au corps ses repères.

«Quand je skiais, je me sentais bien musculairement et le rythme cardiaque était bon, mais c’était dans ma tête. Je filais quasiment étourdi. Je n’étais pas là. Mais en après-midi, je me suis toujours senti bien et c’est bon parce que nos courses auront lieu justement toujours l’après-midi.»

Premier observateur

Il n’existe pas de meilleur témoin que Harvey lui-même pour évaluer sa condition à quelques heures de ce qui s’avère l’un des plus importants rendez-vous de sa carrière.

«Les jambes sont bonnes, surtout à l’intensité. C’est quand même dur à évaluer jusqu’à temps d’avoir un résultat noir sur blanc, mais je sais que c’est bon lorsque je me compare à mes coéquipiers et que je me fie à mes feelings. Mais ensuite, il faut quand même, encore et toujours, confirmer avec de vrais résultats.»

Une course normale

Au lendemain des déboires aux Jeux de Sotchi, le nouvel entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Louis Bouchard, avait insisté pour que les grands championnats se déroulent dorénavant avec les mêmes routines qu’une Coupe du monde régulière. Rien d’extraordinaire à ajouter à ce qui demeure une course de ski de fond, a-t-il plaidé.

Alex Harvey et les membres de l’équipe ont adhéré à cette approche. Ce soir, l’un des favoris à ces Jeux assure qu’il ira donc au lit comme s’il s’agissait d’une course normale.

«Rien n’est différent. Je me vois skier sur le parcours, je fais de la visualisation. Pour le reste, je garde ma routine, la même heure où je me lève, le moment que je vais aller faire mon jogging, quand je vais manger et prendre le bus», dit-il.

«Parfois, il me faut un peu plus de temps pour m’endormir parce que le cœur bat plus fort, mais ce n’est pas si pire.»

Nuit blanche en vue

Décalage horaire oblige, cette première épreuve masculine forcera les passionnés de ski de fond à veiller tard la nuit prochaine. Le départ du skiathlon de 30 km sera donné à 1 h 15 à l’heure du Québec et l’épreuve devrait se terminer autour de 2 h 30.

«L’idéal serait que les gens puissent regarder la course durant la journée, mais on est loin du Québec et c’est comme ça», se résigne le skieur qui comptera assurément, toutefois, sur une bande de fidèles supporteurs qui ne manqueront pas une seconde de sa course en direct.

«J’ai des amis qui font un party le soir du 30 km et ils vont regarder ça toute la nuit!»