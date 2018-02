Adarius Bowman de retour à Winnipeg

Les Blue Bombers de Winnipeg ont accordé un contrat d’un an au receveur de passes Adarius Bowman, vendredi.

Cette embauche a été confirmée quelques jours après que l’Américain de 6 pi et 3 po et 220 lb eut été libéré par les Eskimos d’Edmonton.

Conséquemment, il reviendra au Manitoba, là où il a joué durant les campagnes 2009 et 2010. Le vétéran de 32 ans a totalisé 534 verges et cinq touchés en 45 réceptions la saison passée.

Bowman a été sélectionné trois fois au sein de l’équipe d’étoiles de la Ligue canadienne de football.

Il a récolté 9024 verges et 48 majeurs en 653 attrapés, ajoutant 622 verges et six touchés par la voie aérienne lors des rencontres éliminatoires.