Un Québécois en Série IndyCar

Zachary Claman DeMelo a été embauché par l’écurie Dale Coyne Racing pour disputer 10 des 17 étapes de la Série IndyCar en 2018.

Le pilote montréalais devient ainsi le premier Québécois depuis Alexandre Tagliani en 2015 à participer au plus important championnat de monoplaces organisé aux États-Unis.

«Je suis très près d’une entente avec Dale Coyne, avait indiqué Claman DeMelo il y a quelques semaines au Journal de Montréal, après deux journées d’essais fructueuses au circuit de Sebring, en Floride. Si un volant à temps plein me sera impossible à obtenir en raison de contraintes financières, j’aimerais au moins faire une dizaine de courses.»

Or, le pilote de 19 ans a tenu parole puisque l’accord a été finalisé au cours des derniers jours et confirmé par voie de communiqué mercredi.«Je suis très heureux d’avoir signé mon contrat, a dit le principal intéressé en entrevue téléphonique depuis Phoenix. C’est certain que j’aurais aimé prendre part à toutes les épreuves, mais si tout va bien, ça pourrait bien arriver l’an prochain.»

L’entreprise Paysafe, chef de file mondial de solutions de paiements, a facilité l’accession de Claman DeMelo en Série IndyCar. Cette entreprise, qui devient le principal commanditaire de la deuxième voiture de l’équipe de Dale Coyne en 2018, avait d’ailleurs financé sa première course en carrière à Sonoma, à la fin de la saison dernière, où il s’était classé au 17e rang.

«Je leur suis très reconnaissant, a poursuivi le pilote québécois. Sans eux, je ne serais pas en mesure de faire le saut en Série IndyCar.»

Volant partagé avec Fittipaldi

Comme Le Journal l’avait aussi mentionné récemment, Claman DeMelo cédera le volant de la voiture no 19 de l’écurie de Dale Coyne à Pietro Fittipaldi pour les sept épreuves restantes au calendrier.

Ce pilote brésilien, âgé de 21 ans, est le petit-fils d’Emerson, double champion du monde de F1.

Claman DeMelo n’a pas été en mesure de nous divulguer son horaire définitif, quoiqu’il sera engagé à la toute première course de la saison, qui aura lieu dans les rues de St. Petersburg, en Floride, le 11 mars prochain, et évidemment à Toronto devant son public, le 15 juillet.

Il sera aussi de la partie à Long Beach, en Californie (15 avril), Barber Park, en Alabama (22 avril), et à Road America, au Wisconsin, (24 juin), tous des circuits routiers ou urbains, ainsi que, notamment, sur les tracés ovales de Pocono, en Pennsylvanie, et Gateway Park, en Illinois, les 19 et 25 août respectivement.

Claman DeMelo devra toutefois faire l’impasse sur la Classique des 500 Milles d’Indianapolis, l’épreuve phare du championnat présentée le 27 mai, puisque l’écurie Dayle Coyne lui a préféré Fittipaldi.

Ils seront trois pilotes canadiens à participer à la première course de la saison le mois prochain à St. Petersburg, ce qui ne s’était pas vu en Série IndyCar depuis le Indy 500, en 2014, où Jacques Villeneuve, James Hinchcliffe et Tagliani avaient pris le départ. Outre Claman DeMelo, ce même Hinchcliffe et Robert Wickens, transfuge de la série allemande DTM, sont au nombre des inscrits en 2018.

Claman DeMelo aura comme coéquipier le vétéran français Sébastien Bourdais, quatre fois champion de la série. « C’est sûr qu’il a beaucoup d’expérience, mais mon but, c’est de le battre chaque fois que j’en aurai l’occasion », de conclure le jeune pilote montréalais.