Stone et Brassard absents, Blunden rappelé

Les Sénateurs d’Ottawa devront se passer des services des attaquants Mark Stone et Derick Brassard durant le match de jeudi contre les Predators de Nashville. Ils ont ainsi rappelé l’ailier Michael Blunden de leur club-école de Belleville.

Stone a manqué les huit derniers rendez-vous des siens en raison d’une blessure au bas du corps. Il a inscrit 44 points, dont 18 filets, en 44 sorties depuis le début de la campagne.

Dans le cas de Brassard, il n'a pas joué depuis le 4 février, à Montréal. Il a ainsi raté la partie de mardi contre les Devils du New Jersey et totalise 29 points en 51 parties.

À propos de Blunden, il a disputé deux rencontres avec Ottawa cette saison et a été blanchi. Dans la Ligue américaine, l’ancien du Canadien a totalisé cinq buts et six mentions d’aide pour 11 points en 28 joutes.

Par ailleurs, les Sénateurs auront à composer sans le joueur d’avant Alexandre Burrows, suspendu pour les 10 prochaines parties.