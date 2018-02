Publié aujourd'hui à 13h34

Mis à jouraujourd'hui à 13h51

On y est enfin! Pour la troisième fois de son histoire, la Ligue de hockey junior majeur du Québec nous offre une classique hivernale.

Les deux matchs sont prévus vendredi soir et samedi après-midi à Drummondville, matchs que vous pourrez voir sur les ondes de TVA Sports à 18h30 vendredi et à 15h samedi.

Dans l'imaginaire des amateurs de hockey junior québécois, c'est une deuxième vraie classique hivernale. L'événement présenté à St-Tite en janvier 2015 a marqué l'imaginaire des gens d'ici. On s'en parle encore entre collègues...

Les Grandes Estrades nous avaient offert un superbe site, chaleureux, qui n'avait rien à voir avec les vastes stades de football où sont généralement présentés les matchs extérieurs dans la Ligue nationale de hockey.

Même si le match présenté à Ottawa au lendemain de la Classique 100 de la Ligue nationale de hockey entre les 67's d'Ottawa et les Olympiques de Gatineau a été une réussite en décembre dernier, l'immense terrain de football n'avait pas le cachet intime qu'on retrouvera ce week-end à Drummondville.

La proximité entre les gradins et la patinoire nous rappellera des souvenirs d’enfance. Nous avons tous joué au hockey sur la petite patinoire du quartier, sur un lac gelé ou sur une glace aménagée dans la cour arrière de la maison.

Drummondville a su recréer cela. Une patinoire réfrigérée en plein coeur du centre-ville, deux estrades montées spécialement pour l'événement et qui pourront accueillir 6000 spectateurs. Sans compter les spectacles, et plus encore. Ça vaut le déplacement!

Match spécial pour Ducharme et Comtois

De tous les joueurs qui étaient à St-Tite en 2015, deux auront l'occasion de jouer les matchs du week-end, Mathieu Olivier du Phoenix et Félix Lauzon des Tigres.

Le face-à-face de samedi sera un peu spécial pour l'entraîneur-chef des Voltigeurs, Dominique Ducharme, et l'attaquant des Tigres, Maxime Comtois.

Les deux ont gagné la médaille d'or avec l'équipe canadienne junior à Buffalo en janvier. Ils ont conservé de bons souvenirs du match contre les États-Unis dans le stade des Bills le 31 décembre.

Les deux matchs du week-end n'ont pas cette importance, mais les trois équipes impliquées voudront gagner :

1- Les Tigres veulent absolument remonter au classement. La troupe de Louis Robitaille occupe le 8e rang au classement général, une position de faiblesse en vue des prochaines séries.

2- Les Voltigeurs sont impliqués dans une course pour le championnat de la section Ouest avec l’Armada et les Huskies. Il y a une énorme différence entre terminer premier ou quatrième, et ainsi de suite.

3- Drummondville et Victoriaville partagent une belle rivalité. Les deux équipes sont parmi les formations à surveiller dans les prochains mois. Les Voltigeurs surprennent et les Tigres ont réalisé plusieurs grosses transactions.

4- Joseph Veleno est le joueur de l'heure dans le circuit Courteau. Le natif de Kirkland vient de récolter 27 points à ses 12 derniers matchs. Il a même inscrit son premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ cette semaine, à son 189e match en carrière (saison et séries combinées).

5- Le Phoenix de Sherbrooke est plus en retrait, au 13e rang, mais les ouailles de Stéphane Julien ne sont pas très loin de l'avantage de la patinoire au premier tour des séries (10 points). Plusieurs équipes du 9e au 12e rang font du surplace depuis quelques semaines. Avec une bonne fin de saison, Sherbrooke peut améliorer sa position en vue du début de la vraie saison.

Sur ce, je vous souhaite une bonne classique à tous!