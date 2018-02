Simon Kean s'attend à un combat explosif

Le boxeur québécois Simon Kean admet que le combat de samedi, face à l'Américain Alexis Santos, sera un plus grand défi que ses deux derniers.

«Ce sera un combat très offensif, il n'a pas peur dans un ring, il peut lancer des coups qui font mal. Il sera prêt et je devrai être vigilant», a-t-il dit en entrevue à TVA Sports, jeudi midi.

Cela dit, Kean (12-0, 11 K.-O.) a vu un Santos quelque peu nerveux en conférence de presse.

«J'ai l'impression qu'il essaie de nous convaincre de quelque chose, a-t-il poursuivi. Il bougeait beaucoup, il était agressif. Il a dit qu'il allait se battre comme un chien.

«Je crois que cela démontre qu'il n'a pas totalement confiance en ses moyens. Tout ce qu'il lui reste, c'est de montrer qu'il est courageux. Je m'attends à ce qu'il explose en début de combat.»

Kean et Santos (18-2, 15 K.-O.) feront les frais du combat final du gala qui sera présenté sur les ondes de TVA Sports, samedi soir, dès 22h30. La pesée sera d'ailleurs aussi présentée en direct, vendredi, à compter de 12h30.

Pour la première fois de sa carrière chez les professionnels, Kean aura ainsi tous les regards des amateurs tournés vers lui à travers la province.

«Toute la Mauricie parle de ce combat, avoue-t-il. Il y a une énorme frénésie et ça me fait chaud au coeur. Je suis choyé de me battre chez moi.

«Je suis toujours nerveux, donc je ne le suis pas plus qu'à l'habitude présentement. J'ai juste hâte de monter dans le ring et que la cloche sonne.»

Voyez l'entrevue de Simon Kean dans la vidéo ci-dessus.